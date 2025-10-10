Sottil | Lecce salviamoci! Mio papà? Sì un giorno vorrei essere allenato da lui
L'esterno in prestito dalla Fiorentina ha segnato il suo primo gol (contro il Parma) con la squadra allenata da Di Francesco. Mentre il padre Andrea è primo in Serie B da allenatore del Modena: "Quello scorso è stato un bel weekend", ammette Riccardo che qui racconta la sua vita anche extra calcio: "Amo la musica e sono religioso". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
