Sottil | Lecce salviamoci! Mio papà? Sì un giorno vorrei essere allenato da lui

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esterno in prestito dalla Fiorentina ha segnato il suo primo gol (contro il Parma) con la squadra allenata da Di Francesco. Mentre il padre Andrea è primo in Serie B da allenatore del Modena: "Quello scorso è stato un bel weekend", ammette Riccardo che qui racconta la sua vita anche extra calcio: "Amo la musica e sono religioso". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

