Sottil | Camarda? Il suo percorso deve essere naturale I consigli all’attaccante del Milan

Riccardo Sottil, giocatore che ha fatto parte del Milan dallo scorso gennaio fine a fine stagione, ha parlato anche di Francesco Camarda. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Lecce, Sottil: "Quasi svenivo quando ho visto Cristiano Ronaldo. Camarda? Deve fare un percorso naturale" - e ha parlato anche di Francesco Camarda, nuovamente suo compagno di squadra in Salento agli ordini di Eusebio di Francesco. Secondo calciomercato.com

