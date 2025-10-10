Sostenibilità Serlenga Bain & Company | Frammentazione industriale impedisce circolarità

Milano, 9 ott. (Adnkronos) - "La supply chain ha un ruolo chiave nell'adozione dell'economia circolare perché riveste un'importanza straordinaria nella struttura di costo e nella performance delle grandi aziende di tutti i settori industriali". Lo ha detto oggi all'Adnkronos Pierluigi Serlenga, Managing Partner di Bain & Company Italia, a margine del convegno “Creare valore economico sostenibile attraverso la gestione circolare dei residui industriali” presso Sda Bocconi School of Management, in collaborazione con Omnisyst. L'elemento più importante da considerare in Italia "è il livello di frammentazione che esiste in tutti i settori industriali". 🔗 Leggi su Iltempo.it

