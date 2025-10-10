Sostenibilità Scarcella Romagna Acque | Consumiamo il 100% di energia rinnovabile
(Adnkronos) – "Abbiamo il 100% di energia elettrica consumata, auto-prodotta e auto-consumata da fonte rinnovabile, da almeno otto anni". Lo ha detto GianNicola Scarcella, direttore generale di Romagna Acqua, a margine del Salone della Csr e dell’innovazione sociale, in corso dall’8 al 10 ottobre all’università Bocconi. "Su questo tema l'attenzione è sempre stata molto alta. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: sostenibilit - scarcella
Romagna Acque - Società delle Fonti. . Dietro ogni numero, ci sono persone, territorio e scelte che guardano lontano. Il Direttore Generale Gian Nicola Scarcella racconta la giornata di presentazione del Bilancio di Sostenibilità: un invito a conoscere da vicino - facebook.com Vai su Facebook
[SAVE THE DATE] ? Roma, 15 ottobre 2025 | ? 10:30-13:00 Sala delle Colonne, Università Luiss – Viale Pola 12 Quali priorità per i prossimi anni? Industria, coesione e sostenibilità sara - X Vai su X
Romagna Acque, l’appuntamento al Museo della Marineria - Nella mattinata di venerdì 3 ottobre è in programma al Museo della Marineria di Cesenatico l'annuale presentazione del Bilancio di Sostenibilità di Romagna Acque ... Riporta livingcesenatico.it