Sostenibilità Scarcella Romagna Acque | Consumiamo il 100% di energia rinnovabile

(Adnkronos) – "Abbiamo il 100% di energia elettrica consumata, auto-prodotta e auto-consumata da fonte rinnovabile, da almeno otto anni". Lo ha detto GianNicola Scarcella, direttore generale di Romagna Acqua, a margine del Salone della Csr e dell’innovazione sociale, in corso dall’8 al 10 ottobre all’università Bocconi. "Su questo tema l'attenzione è sempre stata molto alta. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

