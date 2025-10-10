Sostenibilità Marsiglia Kpmg | Volontariato d’impresa strumento indispensabile
(Adnkronos) – "Il volontariato per Kpmg è uno strumento indispensabile che ci aiuta poi a trasformare, a creare sinergie, a parlare di sostenibilità nel modo più ampio possibile". Lo ha detto Sabrina Marsiglia, Csr manager di Kpmg, che questa mattina è intervenuta al panel 'Volontariato d'impresa: un'azione, tanti vantaggi' nell'ambito del Salone della Csr e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
