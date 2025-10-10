Sostenibilità Lusetti Conad | Quasi 70% di energia che consumiamo è rinnovabile
(Adnkronos) – "Quasi il 70% di energia che consumiamo come sistema è prodotto da fonti di energia rinnovabile". Lo ha detto Mauro Lusetti, presidente di Conad, che questa mattina è intervenuto al panel 'Industria e distribuzione: un patto possibile?' nell'ambito del Salone della Csr e dell’innovazione sociale, in corso dall’8 al 10 ottobre all’università Bocconi. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
