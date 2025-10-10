Sostegno alle edicole per difendere l’informazione

Da uno a cinque anni di reclusione. È quanto rischia chi, attraverso l’uso dell’ intelligenza artificiale, altera la realtà, diffonde messaggi ingannevoli e crea un danno alle vittime. Da oggi il deep fake diventa reato. La nuova legge sull’intelligenza artificiale è stata annunciata ieri a Firenze da Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria. "Questa legge sull’intelligenza artificiale protegge il diritto d’autore, quindi il copyright che è la base economica del sistema editoriale, ma soprattutto introduce una novità internazionale: il reato di deep fake". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

