Sospensione del flusso idrico a Isola Sacra | le vie coinvolte

Cdn.ilfaroonline.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 10 ottobre 2025 – Acea Ato 2 comunica che, per lavori di m anutenzione straordinaria sulla rete idrica, sarà necessario s ospendere il flusso idrico dalle ore 08:30 alle ore 21:00 di giovedì 16 ottobre 2025; di conseguenza si potranno verificare abbassamenti di pressione eo mancanza di acqua in: Via Storo  – Via Rocce Anzini – Via Silvestro Curotti Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.  Per ogni informazione è possibile  visitare il sito internet www.gruppo.acea.it. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

