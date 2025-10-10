Sospensione del flusso idrico a Isola Sacra | le vie coinvolte

Fiumicino, 10 ottobre 2025 – Acea Ato 2 comunica che, per lavori di m anutenzione straordinaria sulla rete idrica, sarà necessario s ospendere il flusso idrico dalle ore 08:30 alle ore 21:00 di giovedì 16 ottobre 2025; di conseguenza si potranno verificare abbassamenti di pressione eo mancanza di acqua in: Via Storo – Via Rocce Anzini – Via Silvestro Curotti Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Per ogni informazione è possibile visitare il sito internet www.gruppo.acea.it. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it