sos allagamenti operai al lavoro in piazzale moro

Gli eventi meteo, in alcune città limitrofe, hanno insegnato che la cura del territorio non può passare in secondo piano. L'amministrazione, per risolvere croniche criticità sul territorio e incrementare il livello di sicurezza idraulica in uno dei punti strategici della città, ha deciso di dare avvio ai lavori nell'area parcheggio di piazzale Aldo Moro (compresa fra via Milano e via Porta), situata nelle adiacenze di municipio, comando di polizia locale, istituti scolastici e azienda ospedaliera. Salvo imprevisti dovrebbero concludersi nell'arco di tre settimane. "Interveniamo su un'area di fondamentale importanza in caso di eventi climatici avversi – affermano il sindaco Marco Citterio e l'assessore Giacomo Crippa - che purtroppo, come constatato negli anni passati e anche in occasione dell'evento straordinario del 2023, era del tutto inutilizzabile in caso di forti piogge.

