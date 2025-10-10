Sos allagamenti Operai al lavoro in piazzale Moro

Ilgiorno.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli eventi meteo, in alcune città limitrofe, hanno insegnato che la cura del territorio non può passare in secondo piano. L’amministrazione, per risolvere croniche criticità sul territorio e incrementare il livello di sicurezza idraulica in uno dei punti strategici della città, ha deciso di dare avvio ai lavori nell’area parcheggio di piazzale Aldo Moro (compresa fra via Milano e via Porta), situata nelle adiacenze di municipio, comando di polizia locale, istituti scolastici e azienda ospedaliera. Salvo imprevisti dovrebbero concludersi nell’arco di tre settimane. "Interveniamo su un’area di fondamentale importanza in caso di eventi climatici avversi – affermano il sindaco Marco Citterio e l’assessore Giacomo Crippa - che purtroppo, come constatato negli anni passati e anche in occasione dell’evento straordinario del 2023, era del tutto inutilizzabile in caso di forti piogge. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sos allagamenti operai al lavoro in piazzale moro

© Ilgiorno.it - Sos allagamenti. Operai al lavoro in piazzale Moro

In questa notizia si parla di: allagamenti - operai

sos allagamenti operai lavoroSos allagamenti. Operai al lavoro in piazzale Moro - Gli eventi meteo, in alcune città limitrofe, hanno insegnato che la cura del territorio non può passare in secondo ... Scrive msn.com

Strage sul lavoro, quattro operai morti in un giorno. Oggi incontro sulla sicurezza al ministero - Da Torino alla provincia di Catania, passando per Monza e per Roma, quattro operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sos Allagamenti Operai Lavoro