Sorpreso con soldi in contanti e undici confezioni di cocaina

Una denuncia e il sequestro di sostanze stupefacenti e denaro in contanti. È questo il bilancio conclusivo di un’operazione antidroga lampo condotta qualche giorno fa dai carabinieri altoatesini. L’intervento è stato eseguito dall’Aliquota Operativa nelle vicinanze dell’autosilo di via Dante, in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it