Sorpreso a spacciare crack 39enne in manette
Ancora crack e un altro spacciatore arrestato dai carabinieri. È successo giovedì 9 ottobre 2025 in piazza della Commenda.I militari del nucleo operativo della compagnia di Genova Centro hanno arrestato un 39enne di origini malesiane, sorpreso a cedere una dose di crack a un giovane albanese, che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
