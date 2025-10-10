Sorpreso a spacciare crack 39enne in manette

10 ott 2025

Ancora crack e un altro spacciatore arrestato dai carabinieri. È successo giovedì 9 ottobre 2025 in piazza della Commenda.I militari del nucleo operativo della compagnia di Genova Centro hanno arrestato un 39enne di origini malesiane, sorpreso a cedere una dose di crack a un giovane albanese, che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

