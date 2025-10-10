Sorpreso a rubare un’auto Ma evade dopo l’arresto

- La Polizia di Perugia è intervenuta nel parcheggio del Piazzale Umbria Jazz dove è stato arrestato un cittadino della Costa d’Avorio, classe 1993, gravato da precedenti di polizia, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e tentato furto aggravato. Gli agenti lo hanno notato aggirarsi tra le auto in sosta e introdursi all’interno di un veicolo; a quel punto gli agenti i poliziotti lo hanno avvicinato ma il 32enne, vistosi scoperto, con uno scatto repentino si è dato a precipitosa fuga. Dopo un breve inseguimento, l’uomo è stato raggiunto e dagli agenti che, con non poche difficoltà, attesa la resistenza del 32enne, il quale ha tentato di divincolarsi sferrando calci e pugni in direzione dei poliziotti, lo hanno contenuto e sottoposto a perquisizione che ha dato esito positivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

