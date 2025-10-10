Sorpreso a rubare in casa viene costretto alla fuga dai vicini | denunciato

Parmatoday.it | 10 ott 2025

I Carabinieri della Stazione di Calestano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 60enne, ritenuto il presunto responsabile di un furto in abitazione avvenuto nel comune di Calestano alla fine di settembre.L'episodio, verificatosi in un contesto di forte coesione sociale tipico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

