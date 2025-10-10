Sorpreso a rubare in casa viene costretto alla fuga dai vicini | denunciato

I Carabinieri della Stazione di Calestano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 60enne, ritenuto il presunto responsabile di un furto in abitazione avvenuto nel comune di Calestano alla fine di settembre.L'episodio, verificatosi in un contesto di forte coesione sociale tipico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: sorpreso - rubare

Livorno, non rispetta gli arresti domiciliari e viene sorpreso a rubare una moto: 29enne in carcere

Sorpreso nuovamente a rubare i pomelli in ottone dei portoni: denunciato 42enne

Sorpreso a rubare vestiti in un negozio del centro: 48enne nei guai

Sorpreso a rubare al supermercato, giovane in arresto più volte in pochi giorni https://ift.tt/lT46USN https://ift.tt/Zwbf65u - X Vai su X

Un giovane è stato arrestato a Catania dopo aver tentato di rubare uno scooter parcheggiato in strada. A intervenire sono stati i poliziotti della Squadra Volante che, durante un controllo in via Santa Maria la Grande, lo hanno sorpreso insieme a un complice m - facebook.com Vai su Facebook

Ho sorpreso mio figlio a rubacchiare in casa - Chiediti se sta cercando attenzione e poi fissa una sanzione riparatoria ... Scrive msn.com

Mentana (RM), sorpreso a rubare in casa: arrestato 37enne - Un furto in abitazione è finito con un arresto nel pomeriggio del 3 ottobre a Mentana, in provincia di Roma. Segnala romadailynews.it