Sorpresi in pieno centro a Cesena con 60 grammi di cocaina scatta un doppio arresto

Due cittadini albanesi sono stati arrestati con l'accusa di spaccio di cocaina dai Carabinieri. L'arresto di un 31enne e di un 24enne è avvenuto mercoledì scorso nel centro storico di Cesena, in viale Mazzoni. I due giovani, alla vista dei militari, hanno cambiato in modo sospetto direzione, per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it