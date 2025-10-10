Secondo i dati riportati dal Sole 24 Ore contenuti nella ricerca “Sala e Salotto”, realizzata da Anica ed Ergo Research e presentata nella giornata di ieri a Roma in occasione del Mercato Internazionale Audiovisivo (Mia) nel 2024 sono stati quasi due milioni in più gli spettatori e le spettatrici che hanno riempito le sale, rispetto all’anno precedente. E sempre di due milioni si parla calcolando il numero di ingressi rispetto al 2023, questa volta, però preceduti però da un segno negativo. Nel 2023 mediamente erano 3,2 gli ingressi per spettatore, mentre nel 2024 la cifra è scesa a 2,8. Se da una parte infatti sempre più persone si approcciano al grande schermo, dall’altra sono sempre meno quelle che scelgono di tornarci. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Sorpresa, il cinema sopravvive grazie alla Generazione Z