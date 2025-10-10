AGI - Il buio e la valanga di acqua. Poi una mano che la trascina fuori dal fango. Tutto avviene in pochi istanti. Micaela Coletti aveva 1 2 anni quando la sua famiglia, la sua casa, e Longarone, il suo paese, furono distrutti dalla frana colossale che uccise 1.917 persone tra cui 487 bambini e adolescenti. La frana si staccò dal Monte Toc, precipitò nel bacino artificiale del Vajont generando un’ onda di 300 metri che sommerse case e interi centri abitati. Nel giorno in cui ricorre il 62esimo anniversario del disastro del Vajont, la presidente del Comitato sopravvissuti continua a raccontare la sua storia, quella di un’intera Valle e di un intero Paese. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sopravvissuta al disastro del Vajont, "ancora macerie e ferite da sanare"