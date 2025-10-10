Sopralluogo di Campagna tra le scuole di Capo d' Orlando visita del direttore generale della Città Metropolitana
Mattinata di lavoro intensa per il direttore generale della Città Metropolitana di Messina, Giuseppe Campagna, che oggi ha fatto tappa a Capo d’Orlando per un sopralluogo presso due importanti istituti scolastici del territorio: il Liceo “Lucio Piccolo” e l’Istituto “Francesco Paolo Merendino”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: sopralluogo - campagna
Sopralluogo di Campagna tra le scuole di Capo d'Orlando, visita del direttore generale della Città Metropolitana https://ift.tt/NaFyDji https://ift.tt/BGprbok - X Vai su X
In vista dell’inizio della campagna di raccolta delle olive, il Gruppo consiliare di MuoviAmo Tursi ha richiesto agli uffici comunali di effettuare un sopralluogo lungo il percorso della strada comunale di Santa Maria delle Vigne, essendo stati segnalati dai frontisti - facebook.com Vai su Facebook
Sopralluogo del direttore Campagna a Capo d’Orlando: “interventi strutturali e nuovi progetti per le scuole del territorio” - Mattinata di lavoro intensa per il direttore generale della Città Metropolitana di Messina, Giuseppe Campagna, che oggi ha fatto tappa a Capo d’Orlando per un sopralluogo presso due importanti istitut ... Si legge su strettoweb.com
Capo d’Orlando: il DG Giuseppe Campagna della Città Metropolitana visita gli istituti scolastici - Questa mattina Giuseppe Campagna, Direttore generale della Città Metropolitana di Messina, ha visitato alcuni istituti scolastici di Capo d'Orlando, tra ... Segnala 98zero.com