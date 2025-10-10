Sono sotto choc! Machado al telefono con Urritia dopo l' annuncio del Nobel – Il video
(Agenzia Vista) Argentina, 10 ottobre 2025 “Sono sotto shock!” Così, al telefono con Edmundo Gonzalez Urrutia, Maria Corina Machado dopo l’annuncio dell’assegnazione del Premio Nobel per la Pace da parte dell’Accademia di Svezia. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
