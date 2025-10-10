Sono sotto choc! Machado al telefono con Urritia dopo l' annuncio del Nobel – Il video

Open.online | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Argentina, 10 ottobre 2025 “Sono sotto shock!” Così, al telefono con Edmundo Gonzalez Urrutia, Maria Corina Machado dopo l’annuncio dell’assegnazione del Premio Nobel per la Pace da parte dell’Accademia di Svezia. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sono - sotto

Educatrici aggredite da una mamma, scatta querela per lesioni: “Episodio grave, sono sotto choc”

Lodi, orti sotto sfratto: “Sono abusivi”. È scontro legale: “Resisteremo, sono il nostro luogo di aggregazione”

I 48 del mondo di sotto: chi sono gli ostaggi ancora a Gaza, nelle mani di Hamas

sono sotto choc machado"Sono sotto choc!" Machado al telefono con Urritia dopo l'annuncio del Nobel - ” Così, al telefono con Edmundo Gonzalez Urrutia, Maria Corina Machado dopo l’annuncio dell’assegnazione del Premio Nobel per la Pace da parte dell’Accademia di Svezia. ilgiornale.it scrive

sono sotto choc machadoNobel per la Pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana: "Sono sotto choc, non riesco a crederci" - Il Nobel per la Pace per il 2025 è andato a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana. Scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Sono Sotto Choc Machado