Sono senza parole Nobel per la pace è di tutto il nostro popolo | la reazione di Maria Corina Machado alla telefonata da Oslo

10 ott 2025

Sono senza parole”. Così Maria Corina Machado ha risposto alla telefonata del segretario del comitato Nobel, Kristian Berg Harpviken, che l’ha informata telefonicamente della decisione di assegnarle il Nobel per la Pace. “Questo è un premio per un intero movimento. Stiamo lavorando duramente per raggiungere questo obiettivo, ma sono sicura che vinceremo. Questo è, naturalmente, il più grande riconoscimento per il nostro popolo, che lo merita davvero”, ha aggiunto l’ex deputata, leader dell’opposizione in Venezuela, emozionata per la notizia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nobel per la pace 2025, il momento in cui Machado scopre di aver ricevuto il premio: "Oh mio dio, non ho parole" - ” È la reazione di Maria Corina Machado quando scopre di aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace 2025. Scrive msn.com

