Sono gay mi vuoi sposare?

Cara Valeria, tanti anni fa ho esordito nella mia vita sentimentale in maniera poco edificante. Il mio primo fidanzatino, del quale ero follemente innamorata, era in realtà gay. Il bello è che per tre anni, tra tira e molla, abbiamo vissuto una storia intensa e romantica. Ricordo ancora tanti suoi gesti da innamorato, grandi gelosie e momenti di pathos che non posso certo essermi inventata. Fatto sta che dopo la fine della nostra relazione, dopo un trasferimento lontano dalla città di entrambi e molte sofferenze, lui ha deciso di mettersi con un uomo. Per me è stato uno choc, anche perché ero molto giovane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

