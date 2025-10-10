Sono colpevole voglio cambiare vita Si pente il trafficante di cocaina tra Brancaccio e la Calabria

Ha ammesso le sue responsabilità in videocollegamento davanti ai giudici della Corte d’Appello di Palermo che lo stanno giudicando insieme ad altri 29 imputati, Vincenzo Petrocciani, 43 anni, presunto mafioso di Brancaccio, che da due mesi collabora con i magistrati. «Voglio cambiare vita e non voglio avere a che fare con la criminalità organizzata» ha detto questa mattina, come riportano alcuni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Sono colpevole, voglio cambiare vita". Si pente il trafficante di cocaina tra Brancaccio e la Calabria

