Sondaggi politici il successo in Calabria aiuta Forza Italia
Il successo del centrodestra in Calabria, dove Roberto Occhiuto è stato confermato presidente della Regione, ha spinto Forza Italia, che torna a superare la Lega. Lo hanno certificato i dati della Supermedia AgiYoutrend. A pochi giorni dal voto calabro, il partito di Tajani è salito al 9 per cento acquisendo lo 0,4 rispetto alla precedente rilevazione. Un dato importante che ha permesso a FI di sopravanzare il Carroccio, scivolato contemporaneamente dello 0,2 per cento a quota 8,5. Sempre in testa Fratelli d’Italia, con il 29,8 (-0,2). Segue il Pd a 21,9, con un guadagno dello 0,1 per cento. Sondaggi, cresce anche il M5s. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: sondaggi - politici
