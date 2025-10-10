Sondaggi politici chi prende più voti tra i partiti e chi perde consensi dopo le prime Regionali

Fratelli d'Italia registra un leggero calo, mentre Pd e M5s guadagnano qualche decimo. Forza Italia cresce e stacca la Lega. Sono alcuni dei risultati della nuova Supermedia dei sondaggi politici realizzata da Youtrend, che misura come sono cambiate le preferenze degli italiani dopo le regionali nelle Marche e in Calabria. 🔗 Leggi su Fanpage.it