Sondaggi politici chi prende più voti tra i partiti e chi perde consensi dopo le prime Regionali

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fratelli d'Italia registra un leggero calo, mentre Pd e M5s guadagnano qualche decimo. Forza Italia cresce e stacca la Lega. Sono alcuni dei risultati della nuova Supermedia dei sondaggi politici realizzata da Youtrend, che misura come sono cambiate le preferenze degli italiani dopo le regionali nelle Marche e in Calabria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

