Sondaggi politici chi prende più voti tra i partiti e chi perde consensi dopo le prime Regionali
Fratelli d'Italia registra un leggero calo, mentre Pd e M5s guadagnano qualche decimo. Forza Italia cresce e stacca la Lega. Sono alcuni dei risultati della nuova Supermedia dei sondaggi politici realizzata da Youtrend, che misura come sono cambiate le preferenze degli italiani dopo le regionali nelle Marche e in Calabria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sondaggi politici, balzo in avanti del M5s mentre FdI è ancora primo: chi raccoglie più voti
Sondaggi politici, Meloni recupera qualche decimale ma avanza anche il centro-sinistra
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia si allontana dal 30%: cresce il M5s, chi vince oggi
Sondaggi politici elettorali: i partiti dopo le elezioni in Calabria e lo sciopero pro Gaza e Flotilla in Italia. Gli orientamenti di voto
Per la prima volta la destra conservatrice supera il 30% nei sondaggi politici in Svizzera. L'Unione Democratica di Centro ha toccato per la prima volta il 30,4%: se la tendenza dovesse confermarsi, il partito potrebbe superare per la prima volta la so
Sondaggi politici, Meloni cresce ancora mentre Tajani supera Salvini - Crescono anche i grandi partiti di sinistra (PD al 22% e M5S al 13,2%).
Sondaggi politici 2025: Meloni +7% sul Pd, AVS 7,5% tallona FI/ Regionali, 3-3 fra Centrodestra e campo largo - I sondaggi politici di YouTrend tra intenzioni di voto nazionali e elezioni Regionali 2025: la "parità" tra le coalizioni, ma Meloni resta a +7% sul Pd