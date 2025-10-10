Sommer Inter forfait a sorpresa contro l’Atletico Madrid | il motivo

Internews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Sommer Inter, le ultime sul momento del portiere svizzero ex Bayern Monaco dopo l’inizio altalenante di stagione. Tutti i dettagli in merito. Il portiere dell’ Inter, Yann Sommer, non sarà presente nella partita amichevole contro l’ Atletico Madrid in programma oggi a Bengasi. Il portiere svizzero è stato fermato da un attacco influenzale che gli impedisce di scendere in campo. La sua assenza si aggiunge a quella dei tanti nazionali, costringendo mister Cristian Chivu a rivedere la formazione. Nonostante l’importanza della sfida contro i Colchoneros nell’ambito della Reconstruction Cup, l’ Inter dovrà fare a meno di Sommer, uno dei pilastri della difesa nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

sommer inter forfait a sorpresa contro l8217atletico madrid il motivo

© Internews24.com - Sommer Inter, forfait a sorpresa contro l’Atletico Madrid: il motivo

In questa notizia si parla di: sommer - inter

Calciomercato Inter LIVE: Sommer trova un nuovo sostituto? Ecco l’ultima idea dei nerazzurri

Calciomercato Inter LIVE: si apre il casting per il post-Sommer, il retroscena su Leao e su Carlos Augusto

Sommer Inter, il Galatasaray insiste: non è incedibile, ma servirà una cosa

sommer inter forfait sorpresaL’Inter e il post Sommer: intreccio a sorpresa col Milan - Con la prima squadra del Friburgo ha collezionato 84 presenze, mantenendo la porta inviolata in 29 partite. calciomercato.it scrive

sommer inter forfait sorpresaMercato Inter, nerazzurri al lavoro per il dopo Sommer: spunta uno nome a sorpresa dalla Germania - Tutti i dettagli In vista della prossima sessione di calciomercato estivo, l’Inter ha già iniziato a p ... Si legge su calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Sommer Inter Forfait Sorpresa