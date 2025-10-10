Sommer Inter forfait a sorpresa contro l’Atletico Madrid | il motivo
Inter News 24 Sommer Inter, le ultime sul momento del portiere svizzero ex Bayern Monaco dopo l’inizio altalenante di stagione. Tutti i dettagli in merito. Il portiere dell’ Inter, Yann Sommer, non sarà presente nella partita amichevole contro l’ Atletico Madrid in programma oggi a Bengasi. Il portiere svizzero è stato fermato da un attacco influenzale che gli impedisce di scendere in campo. La sua assenza si aggiunge a quella dei tanti nazionali, costringendo mister Cristian Chivu a rivedere la formazione. Nonostante l’importanza della sfida contro i Colchoneros nell’ambito della Reconstruction Cup, l’ Inter dovrà fare a meno di Sommer, uno dei pilastri della difesa nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com
