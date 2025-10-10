Sommer Inter confermato il problema dello svizzero | non ci sarà contro l’Atletico Madrid
Inter News 24 Sommer Inter, le ultime sul momento del portiere svizzero ex Bayern Monaco dopo l’inizio altalenante di stagione. Tutti i dettagli in merito. Cristian Chivu dovrà fare a meno di Yann Sommer nell’amichevole contro l’ Atletico Madrid di stasera, valida per la ‘Reconstruction Cup’ a Bengasi, in Libia. Secondo quanto confermato da Sky Sport, il portiere svizzero è stato fermato da una leggera sindrome influenzale, che lo esclude dalla sfida contro i Colchoneros. A questa assenza si aggiunge quella di Marcus Thuram, che non sarà della partita a causa di un risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra, infortunio subito nel secondo tempo della gara contro lo Slavia Praga. 🔗 Leggi su Internews24.com
