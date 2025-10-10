Sommer Inter confermato il problema dello svizzero | non ci sarà contro l’Atletico Madrid

Internews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Sommer Inter, le ultime sul momento del portiere svizzero ex Bayern Monaco dopo l’inizio altalenante di stagione. Tutti i dettagli in merito. Cristian Chivu dovrà fare a meno di Yann Sommer nell’amichevole contro l’ Atletico Madrid di stasera, valida per la ‘Reconstruction Cup’ a Bengasi, in Libia. Secondo quanto confermato da Sky Sport, il portiere svizzero è stato fermato da una leggera sindrome influenzale, che lo esclude dalla sfida contro i Colchoneros. A questa assenza si aggiunge quella di Marcus Thuram, che non sarà della partita a causa di un risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra, infortunio subito nel secondo tempo della gara contro lo Slavia Praga. 🔗 Leggi su Internews24.com

sommer inter confermato il problema dello svizzero non ci sar224 contro l8217atletico madrid

© Internews24.com - Sommer Inter, confermato il problema dello svizzero: non ci sarà contro l’Atletico Madrid

In questa notizia si parla di: sommer - inter

Calciomercato Inter LIVE: Sommer trova un nuovo sostituto? Ecco l’ultima idea dei nerazzurri

Calciomercato Inter LIVE: si apre il casting per il post-Sommer, il retroscena su Leao e su Carlos Augusto

Sommer Inter, il Galatasaray insiste: non è incedibile, ma servirà una cosa

Chivu e l'Inter in Champions: "Sommer confermato. Piena fiducia, battiamo l'Ajax" - I nerazzurri, finalisti l'anno scorso, cominceranno il loro cammino europeo a casa dell'Ajax, queste le parole ... Lo riporta tuttosport.com

Sommer, così no: due errori decisivi su 4 gol. E la difesa resta un problema - Nel primo – frustata di Yildiz da più di venti metri – si è disteso in leggero ritardo, mentre ... Da gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Sommer Inter Confermato Problema