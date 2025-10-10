Soluzioni innovative per la transizione energetica | Graded a mcTER EXPO 2025
Dal fotovoltaico alla mobilità elettrica, dalle smart grid alla cogenerazione, passando per biometano, biogas, energy storage e idrogeno. Mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre Graded, gruppo industriale con quartier generale a Napoli, ha partecipato a mcTER EXPO 2025, fiera internazionale sull’efficienza energetica e le rinnovabili dedicata ad aziende, tecnici, energy manager e pubblica amministrazione con l’obiettivo di promuovere il networking, l’aggiornamento professionale e lo sviluppo del business nel comparto. L’evento, organizzato da EIOM a Veronafiere, si è svolto in concomitanza con la prima edizione italiana di Solar & Storage Live, kermesse che celebra le tecnologie all’avanguardia nel settore delle energie pulite, un ecosistema dinamico dove tecnologia, business e formazione si incontrano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: soluzioni - innovative
Migranti, il patto Italia-Albania è un faro in Ue: "Servono soluzioni innovative per i rimpatri"
Evolve2Care, sfida per i Living Labs: soluzioni innovative in ambito Heath Tech
Soluzioni innovative per integrare le persone fragili, Fondazione Cdp premia sette progetti
"Born Ready": Chiesi e Plug and Play lanciano una call globale per soluzioni innovative in neonatologia. Ne parliamo oggi su StartUp Mag. #Startup #Startups #Innovazione #Business - X Vai su X
Cinquantacinque giovani, divisi in quattordici team, sono pronti ad ideare soluzioni innovative per la rigenerazione urbana sostenibile. - facebook.com Vai su Facebook
Cristian Fabbri: un impegno pragmatico nella transizione energetica [VIDEO INTERVISTA] - Cristian Fabbri, presidente Hera, illustra la strategia del gruppo per una transizione energetica sostenibile e fondata su soluzioni concrete. Scrive rinnovabili.it
Torna dal 4 al 6 marzo 2026 KEY: la manifestazione dedicata a transizione ed efficienza energetica - L’evento, organizzato da IEG, è in programma presso la Fiera di Rimini con tante novità rispetto alle edizioni passate. Secondo fleetmagazine.com