Soluzioni innovative per la transizione energetica | Graded a mcTER EXPO 2025

Dal fotovoltaico alla mobilità elettrica, dalle smart grid alla cogenerazione, passando per biometano, biogas, energy storage e idrogeno. Mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre Graded, gruppo industriale con quartier generale a Napoli, ha partecipato a mcTER EXPO 2025, fiera internazionale sull’efficienza energetica e le rinnovabili dedicata ad aziende, tecnici, energy manager e pubblica amministrazione con l’obiettivo di promuovere il networking, l’aggiornamento professionale e lo sviluppo del business nel comparto. L’evento, organizzato da EIOM a Veronafiere, si è svolto in concomitanza con la prima edizione italiana di Solar & Storage Live, kermesse che celebra le tecnologie all’avanguardia nel settore delle energie pulite, un ecosistema dinamico dove tecnologia, business e formazione si incontrano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it