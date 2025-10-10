Arezzo, 10 ottobre 2025 – Proseguono gli «A tu per tu» del Corsaro, appuntamenti a ingresso libero pensati e organizzati dalla Associazione culturale di promozione sociale nata due mesi fa a Pieve Santo Stefano. Dopo il successo della serata con Giovanni Minoli, maestro innovatore della televisione pubblica italiana, è la volta di uno scrittore e giornalista tra i più noti e apprezzati in Italia: Antonio Padellaro. A lui si deve anche la nascita de Il Fatto Quotidiano, oggi diretto da Marco Travaglio. Antonio Padellaro, stasera venerdì alle 21.30, sarà nella sala Mascagni del Comune di Anghia ri, e interloquirà col pubblico accompagnato dalle domande di Stefano Mencherini, presidente de Il Corsaro e autore del «libro inchiesta», come lo ha definito Sigfrido Ranucci di Report», da pochi mesi online su Amazon, «Casamatta, vizi e misfatti nella tivù di Stato». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Solo la verità, lo giuro», a tu per tu con Padellaro