Sollevamento pesi Djuraev giganteggia ai Mondiali nei -110 kg Domani tocca ai pesi massimi
Una sola “finale” ha animato il programma della nona e penultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, appuntamento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Førde (in Norvegia). Day-9 che ha avuto come piatto forte in serata il gruppo A della categoria maschile fino a 110 kg, mentre domani la rassegna iridata si chiuderà con l’assegnazione dei titoli iridati nei pesi massimi (uomini e donne). Trionfo totale per l’Uzbekistan, che conquista le prime medaglie della manifestazione con un doppio piazzamento sul podio sfiorando addirittura la doppietta. Vittoria schiacciante e tris di ori per il favorito della vigilia Akbar Djuraev, che ha realizzato due record del mondo nella nuova categoria (superando lo standard fissato dall’IWF) con 196 kg di strappo e 428 kg di totale. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sollevamento - pesi
Sollevamento pesi, le entry list preliminari dei Mondiali: 13 azzurri iscritti, mancano alcuni big
Sollevamento pesi, Christian Di Maria si conferma campione d’Europa U15
Sollevamento pesi: un’ottima Italia saluta gli Europei Youth & U15 di Madrid
Allenarsi con i migliori guanti da palestra è fondamentale per proteggere le mani, migliorare la presa e garantire maggiore comfort durante le sessioni di fitness o sollevamento pesi. - facebook.com Vai su Facebook
DUE MEGLIO CHE UNO ? La nostra Genna Toko Kegne ai Mondiali di sollevamento pesi in Norvegia entra in Top 10… E firma ben due record italiani nei 77 kg! Slancio a 134 kg e totale a 237 kg! Brava brava #ItaliaTeam @federpesistica - X Vai su X
Sollevamento pesi, Djuraev giganteggia ai Mondiali nei -110 kg. Domani tocca ai pesi massimi - Una sola “finale” ha animato il programma della nona e penultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, appuntamento principale ... Riporta oasport.it
Diretta Antonino Pizzolato/ Medaglia di bronzo nel sollevamento pesi 89 kg! Olimpiadi Parigi 2024, 9 agosto - 89 kg, medaglia di bronzo come a Tokyo, l’azzurro si conferma, Olimpiadi Parigi 2024, oggi 9 agosto Antonino Pizzolato è medaglia di bronzo nel ... Secondo ilsussidiario.net