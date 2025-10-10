Una sola “finale” ha animato il programma della nona e penultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, appuntamento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Førde (in Norvegia). Day-9 che ha avuto come piatto forte in serata il gruppo A della categoria maschile fino a 110 kg, mentre domani la rassegna iridata si chiuderà con l’assegnazione dei titoli iridati nei pesi massimi (uomini e donne). Trionfo totale per l’Uzbekistan, che conquista le prime medaglie della manifestazione con un doppio piazzamento sul podio sfiorando addirittura la doppietta. Vittoria schiacciante e tris di ori per il favorito della vigilia Akbar Djuraev, che ha realizzato due record del mondo nella nuova categoria (superando lo standard fissato dall’IWF) con 196 kg di strappo e 428 kg di totale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sollevamento pesi, Djuraev giganteggia ai Mondiali nei -110 kg. Domani tocca ai pesi massimi