Soldi on-line il servizio per richiedere i moduli per il pagamento 2026 della rottamazione quater

Frosinonetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo servizio web di Agenzia delle entrate-Riscossione per i contribuenti che hanno un piano di pagamento della Rottamazione-quater con più di dieci rate. Il servizio è disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e consente di richiedere o di ottenere direttamente online i moduli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

