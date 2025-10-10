Soldi on-line il servizio per richiedere i moduli per il pagamento 2026 della rottamazione quater

Nuovo servizio web di Agenzia delle entrate-Riscossione per i contribuenti che hanno un piano di pagamento della Rottamazione-quater con più di dieci rate. Il servizio è disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e consente di richiedere o di ottenere direttamente online i moduli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: soldi - line

#Cronaca Castellammare, finto cieco preleva soldi dal bancomat. Arrestato dalla Guardia di Finanza VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

Registrati ad Oggi.it con i tuoi account social o con la tua mail - Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ... Riporta oggi.it