Sognare è ancora possibile, anzi è un antidoto alle problematiche della quotidianità. E’il messaggio del ciclo di spettacoli in scena nella sala Titta Ruffo del Teatro Verdi "Sognare è un lusso. Onironauti per caso, piacere, necessità", testo teatrale scritto e diretto da Franco Farina raccogliendo i sogni dei corsisti del laboratorio di recitazione "Valigia dell’Attore 1", frequentato da studenti universitari e da adulti di varie età. Venerdì 24 e sabato 25 ottobre in doppia recita alle 17 e alle 21, andrà in scena una "passeggiata onirica", tra sogni ad occhi chiusi, sogni ad occhi aperti e sogni lucidi, incontrando Jacques Le Goff, Martin Luther King, John Lennon, Samuel Beckett, August Strindberg, Rafael Spregelburg e Francesco Tormen. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Sognare è un lusso’ A teatro