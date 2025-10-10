Sogliano al via i lavori di riqualificazione di via Egisto Ricci | un intervento da 700mila euro

Sono iniziati i lavori del primo stralcio dell’intervento di riqualificazione e riorganizzazione della viabilità di via Egisto Ricci, nel cuore del centro abitato di Sogliano al Rubicone, nel tratto compreso tra via Roma e via Fratelli Cervi. Un investimento complessivo di 700.000 euro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

