Sofia Goggia tra le vittorie e il buio dopo l'infortunio | La vita non è sempre una gara al cancelletto

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serie "I'm Coming Home", Sofia Goggia si racconta: dal periodo buio dopo l'infortunio alla forza per rialzarsi e reagire. Una vita che spesso è stata segnata dalla sua voglia di vincere e dominare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sofia - goggia

Sofia Goggia e quella foto al mare. Il lato B fa impazzire i fan

Agazzi: «Sofia Goggia è in gran forma». Classifica generale nel mirino

Sofia Goggia: “Olimpiadi? Prima c’è la Coppa del Mondo. Ritiro? Non ci penso affatto!”

sofia goggia vittorie buioSofia Goggia: «La vita non è sempre una gara al cancelletto, l’ultimo infortunio mi ha dato una nuova consapevolezza» - Red Bull lancia “I’m Coming Home”, la nuova serie che svela il lato più autentico di tre leggende dello sci italiano, Sofia Goggia, Dorothea Wierer e Dominik Paris. leggo.it scrive

sofia goggia vittorie buioSci: 'Mi ero dimenticata di Sofia', Goggia si racconta - Red Bull lancia "I'm Coming Home", la nuova serie che svela il lato più autentico di tre leggende dello sci italiano, Sofia Goggia, Dorothea Wierer e Dominik Paris. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sofia Goggia Vittorie Buio