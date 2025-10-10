Sofia Goggia tra le vittorie e il buio dopo l'infortunio | La vita non è sempre una gara al cancelletto

Nella serie "I'm Coming Home", Sofia Goggia si racconta: dal periodo buio dopo l'infortunio alla forza per rialzarsi e reagire. Una vita che spesso è stata segnata dalla sua voglia di vincere e dominare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sofia Goggia: «La vita non è sempre una gara al cancelletto, l’ultimo infortunio mi ha dato una nuova consapevolezza» - Red Bull lancia “I’m Coming Home”, la nuova serie che svela il lato più autentico di tre leggende dello sci italiano, Sofia Goggia, Dorothea Wierer e Dominik Paris. leggo.it scrive

Sci: 'Mi ero dimenticata di Sofia', Goggia si racconta - Red Bull lancia "I'm Coming Home", la nuova serie che svela il lato più autentico di tre leggende dello sci italiano, Sofia Goggia, Dorothea Wierer e Dominik Paris. Lo riporta msn.com