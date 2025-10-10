Soffoca i gemelli appena partoriti Sara Genovese ha preordinato di disfarsi dei neonati Per i pm era capace di intendere e di volere

“La scelta di non portare a termine la gravidanza si desume dalla circostanza che la stessa non aveva rivelato né ai familiari, né alle amiche di essere incinta, evidentemente preordinando di disfarsi dei neonati in altro modo, come poi effettivamente avvenuto ”. È quanto si legge nelle carte dell’inchiesta sul duplice infanticidio commesso a Reggio Calabria nel luglio 2024 da Sara Genovese, la ragazza di 25 anni arrestata dalla squadra mobile che ieri ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal gip Claudio Treglia su richiesta del procuratore Giuseppe Borelli e del pm Chiara Greco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Soffoca i gemelli appena partoriti, Sara Genovese “ha preordinato di disfarsi dei neonati”. Per i pm “era capace di intendere e di volere”

Mamma soffoca i gemelli neonati e nasconde i corpi nell’armadio: nel cellulare la prova di un terzo figlio ucciso già nel 2022

