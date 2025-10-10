Sociale pubblicato il Bonus utenze | 300 euro per sostenere le spese di luce e gas

Pisa, 10 ottobre 2025 – Pubblicato il bando per richiedere il Bonus Utenze 2025. L’agevolazione, sulla quale l’amministrazione ha messo a disposizione 350mila euro, consiste in un contributo economico una tantum per aiutare le famiglie con Isee fino a 20mila euro nel pagamento delle utenze domestiche di luce e gas, relative all’abitazione di residenza e sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2025. Ai beneficiari verrà assegnata un’agevolazione pari a 300 euro per nucleo familiare e i rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino a esaurimento del budget. Eventuali residui saranno suddivisi per il numero degli aventi diritto, fino a un importo massimo pari a 400 euro per ciascuna famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

