Sociale pubblicato il Bonus utenze | 300 euro per sostenere le spese di luce e gas

Lanazione.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 10 ottobre 2025 – Pubblicato il bando per richiedere il Bonus Utenze 2025. L’agevolazione, sulla quale l’amministrazione ha messo a disposizione 350mila euro, consiste in un contributo economico una tantum per aiutare le famiglie con Isee fino a 20mila euro nel pagamento delle utenze domestiche di luce e gas, relative all’abitazione di residenza e sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2025. Ai beneficiari verrà assegnata un’agevolazione pari a 300 euro per nucleo familiare e i rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino a esaurimento del budget. Eventuali residui saranno suddivisi per il numero degli aventi diritto, fino a un importo massimo pari a 400 euro per ciascuna famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sociale pubblicato il bonus utenze 300 euro per sostenere le spese di luce e gas

© Lanazione.it - Sociale, pubblicato il Bonus utenze: 300 euro per sostenere le spese di luce e gas

In questa notizia si parla di: sociale - pubblicato

Sociale: pubblicato a Cascina il bando per il contributo affitti

Ex Lupi di Toscana, pubblicato il bando per la selezione dell’operatore che realizzerà l’housing sociale

Sociale, pubblicato il bando 'Bonus utenze 2025': contributo di 300 euro per le spese di luce e gas

Bonus sociale, sconti su bollette e Tari: a chi spetta - Arera ha spiegato che a partire dal prossimo anno il bonus per il disagio economico, che in passato copriva solo le bollette di luce, gas e acqua, si estenderà anche alla Tari ... Come scrive quifinanza.it

sociale pubblicato bonus utenzeBonus sociale, arriva lo sconto sulla Tari: la tassa diventa meno cara - Arriva uno sconto anche per la Tari, grazie al bonus sociale che è esteso anche alla tassa sulla spazzatura: come ottenerlo. Segnala donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Sociale Pubblicato Bonus Utenze