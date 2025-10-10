Sociale pubblicato il bando ' Bonus utenze 2025' | contributo di 300 euro per le spese di luce e gas
E' stato pubblicato dal Comune di Pisa il bando per richiedere il Bonus Utenze 2025. L’agevolazione, sulla quale l’amministrazione ha messo a disposizione 350mila euro, consiste in un contributo economico una tantum per aiutare le famiglie con Isee fino a 20mila euro nel pagamento delle utenze. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
