Snim Valditara | Disatteso il 60 percento delle richieste nella Nautica

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è intervenuto in occasione del Salone regionale della motonautica (Snim) che si sta tenendo presso il porticciolo Marina di Brindisi, ponendo l'accento sulla necessità impellente di colmare il divario tra il sistema formativo e le. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: snim - valditara

È ufficialmente salpato lo SNIM 2025 – Salone Nautico di Puglia. La cerimonia inaugurale si è tenuta questa mattina al porto turistico Marina di Brindisi, alla presenza delle principali autorità civili, militari e istituzionali. Un momento di orgoglio per tutta la Pug - facebook.com Vai su Facebook

La protesta di Pietro, che ha scritto a Valditara: «Mi abbassi il voto a 60» - Dopo le proteste di alcuni candidati che si sono rifiutati di sostenere il colloquio orale (pur avendo già conseguito il punteggio minimo per il ... avvenire.it scrive

Maturità, rifiuta il suo 83 e chiede a Valditara di uscire con 60: «Sistema stimola competizione tossica» - Pietro Marconcini ha 19 anni, ha frequentato il liceo scientifico Plinio Seniore a Roma, ha ottimo rapporti con i compagni ed anche con i docenti. Scrive ilmattino.it