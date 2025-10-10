Skyranger 30 il blindato con torrette anti-droni di Rheinmetall L’esercito tedesco ne ha ordinati 600 | intercettano anche gli sciami

Roma, 10 ottobre 2025 - La Bundeswehr continua ad armarsi davanti alla minaccia russa. E se i droni sono all'ordine del giorno, perché ormai parte fondamentale di un conflitto, e per i casi di misteriosi sorvoli di aeroporti e basi militari, che stanno accadendo negli ultimi mesi anche in Germania, la contromossa sono le torrette Skyranger 30 prodotte di sistemi di difesa aerea prodotti dal colosso tedesco Rheinmetall. Berlino ha ordinato 600 mezzi blindati dotati di queste torrette Skyranger 30 anti-droni. Secondo il quotidiano economico tedesco Handelsblatt, che cita fonti vicine al ministero della Difesa, questi panzer dovrebbero essere consegnati entro il 2030 per un prezzo di oltre un miliardo di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

