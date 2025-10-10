Sistema Sorrento lettera anonima per pilotare l’appalto Il sospetto degli investigatori | Il corvo è l’ex sindaco Coppola

Era firmato B. S., ma era un nome farlocco su un esposto anonimo. Protocollato al Comune di Sorrento per insinuare diffidenze sugli uffici comunali, e su una ditta partecipante ad un appalto. La Guardia di Finanza di Massa Lubrense ha un sospetto sull’autore dello scritto. Un sospetto clamoroso. Il corvo sarebbe l’ex sindaco Massimo Coppola, dimessosi a maggio dopo l’arresto per tangenti. Con lo scopo di danneggiare una impresa estranea al ‘Sistema Sorrento’ e favorire gli imprenditori amici, la lettera anonima piombò nel mezzo della procedura di assegnazione dei lavori di riqualificazione del percorso pedonale dietro agli stabilimenti di Marina Piccola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sistema Sorrento, “lettera anonima per pilotare l’appalto”. Il sospetto degli investigatori: “Il corvo è l’ex sindaco Coppola”

