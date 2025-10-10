Sistema Pavia ai pm Venditti e Mazza contestato peculato per 750mila euro

Il “sistema Pavia” e quel gruppo d'affari oltre l'omicidio di Chiara Poggi

Garlasco, ex procuratore Venditti coinvolto anche in inchiesta "Clean" su rapporti illeciti, pizzini e corruzione nel "sistema Pavia"

Garlasco, il caso Venditti e il “sistema Pavia”: ombre e silenzi scuotono le inchieste

Garlasco e 'sistema Pavia', a Venditti e Mazza contestato peculato per 750mila euro - La Finanza chiese l'analisi dei conti delle gemelle Cappa

Sistema Pavia, ai pm Venditti e Mazza contestato peculato per 750mila euro - Fino al nuovo fascicolo, sempre a Brescia, ancora a carico di Venditti e del pm Pietro Paolo Mazza, ora a Milano, sul al cosiddetto "sistema Pavia", per un presunto circuito di scambi di favori tra

