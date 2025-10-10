È di almeno 750mila euro il peculato contestato dalla Procura di Brescia nei confronti dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e del pm Pietro Paolo Mazza, ora pm a Milano e in passato a Pavia con Venditti. Secondo la Procura di Brescia, che in questo filone di inchiesta contesta i reati di peculato e corruzione in atti giudiziari, ci sarebbero una decina di auto di grossa cilindrata acquistate con la scusa che sarebbero servite alla Procura ma che in verità i due magistrati avrebbero utilizzato per interessi personali. L’inchiesta bresciana che vede al centro l'ex procuratore pavese Venditti si intreccia col caso Garlasco. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - “Sistema Pavia”, a pm Venditti e Mazza contestato peculato per 750mila euro