Sisma 7.4 nel Sud delle Filippine

7.50 Un terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato al largo delle coste delle Filippine, spingendo le autorità a emettere un'allerta tsunami, poi revocata. Un primo bilancio parla di almeno un morto e diversi feriti nella regione di Davao, nel sud-est di Mindanao. Il terremoto ha causato danni agli edifici nella regione meridionale dell'arcipelago. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: sisma - filippine

Filippine, sisma:26 vittime,147 feriti

Filippine: 5 morti a causa del sisma

Forte sisma nelle Filippine, le file di feriti agli ospedali al collasso

Forte terremoto nel Sud delle #Filippine. Il sisma, di magnitudo 7.4, ha colpito a circa 20 km dalla città di #Manay, nella regione di #Mindanao. Revocata l'allerta #tsunami inizialmente diffusa dalle autorità. Al momento non si hanno notizie di vittime - X Vai su X

Terremoto nelle Filippine, sisma magnitudo 7.0: crolli e almeno 60 morti, il Video del sisma - facebook.com Vai su Facebook

Sismi Filippine: terremoto di magnitudo 7.4 nel sud - 4 ha colpito il sud delle Filippine e l'ufficio sismologico locale ha dichiarato che sono previsti danni e scosse di assestamento. Segnala bluewin.ch

Filippine, terremoto di magnitudo 7.4 nel sud del Paese: revocata l’allerta tsunami - Leggi su Sky TG24 l'articolo Filippine, terremoto di magnitudo 7. Secondo tg24.sky.it