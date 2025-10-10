Sisma 7.4 nel Sud delle Filippine

7.50 Un terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato al largo delle coste delle Filippine, spingendo le autorità a emettere un'allerta tsunami, poi revocata. Un primo bilancio parla di almeno un morto e diversi feriti nella regione di Davao, nel sud-est di Mindanao. Il terremoto ha causato danni agli edifici nella regione meridionale dell'arcipelago. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

