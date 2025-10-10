Jannik Sinner, tanto per cambiare, è diventato motivo di scontro ancor una volta. Adriano Panatta non è riuscito a trattenersi: l’attacco è stato diretto. Nel bene o nel male, Jannik Sinner è diventato un personaggio che non lascia indifferenti. Ogni suo gesto, ogni vittoria e persino ogni ritiro finisce per generare discussione, analisi e dibattiti. Negli ultimi anni, l’altoatesino è cresciuto esponenzialmente fino a diventare il volto simbolo del tennis italiano, ma anche un bersaglio facile per chi ama giudicare. Tra questi, in più di un’occasione, si è distinto un ex fuoriclasse del tennis azzurro, Adriano Panatta, che spesso non ha esitato a punzecchiare il giovane talento, spronandolo – a modo suo – a mantenere equilibrio e consapevolezza nel gestire la propria carriera. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

Sinner diventa un caso, si infuria anche Panatta: che accusa