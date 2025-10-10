Sinner crolla ormai non si può più nascondere | E’ uno schifo

Jannik Sinner, dopo il ritiro per crampi, finisce al centro di un dibattito che scuote il tennis mondiale e preoccupa i tifosi italiani. Il volto stanco, lo sguardo basso, il sudore che non accennava a fermarsi: così Jannik Sinner ha lasciato il campo del torneo di Shanghai, visibilmente provato. Il ritiro per crampi ha fatto subito il giro del mondo, ma la vera scossa è arrivata dopo. Un vero e proprio polverone quando sono cominciate a circolare dichiarazioni e commenti che hanno messo in discussione, non solo la condizione fisica dell’azzurro, ma l’intero sistema del tennis professionistico. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

