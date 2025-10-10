Simone Pianigiani | L'Italbasket non hai tempo per allenarla davvero Vi dico cosa deve fare un CT

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone Pianigiani è uno dei tecnici più vincenti e influenti del basket italiano: a Fanpage.it ha ripercorso la sua prestigiosa carriera e ha toccato temi di stretta attualità, dalla nomina di Banchi come CT della Nazionale alla Serie A appena iniziata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: simone - pianigiani

“Essere coach” per Simone Pianigiani: “La prima annata all’Olimpia, quel gentleman di Armani e l’avventura Siena”

simone pianigiani italbasket haiSimone Pianigiani: «Luca Banchi ha tutto per essere il nuovo CT dell'Italbasket» - Simone Pianigiani a La Stampa ha parlato del possibile approdo dell'amico Luca Banchi alla guida dell'Italbasket. pianetabasket.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Simone Pianigiani Italbasket Hai