Simona Ventura difende Alfonso Signorini e punge Barbara D' Urso | Io non mi sono mai fermata

Movieplayer.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La conduttrice del Grande Fratello racconta la sua nuova avventura in Mediaset, commenta il rientro di Barbara D'Urso in Rai e spende parole di stima per Alfonso Signorini, che definisce un eroe della TV. Simona Ventura torna a parlare, e lo fa in una lunga intervista rilasciata al settimanale Gente, dove si racconta a tutto tondo, tra il suo ritorno in TV come conduttrice del Grande Fratello e le riflessioni sui colleghi, da Barbara D'Urso ad Alfonso Signorini. Quando le viene chiesto un commento sul rientro in Rai di Barbara D'Urso - attualmente protagonista di Ballando con le Stelle dopo la chiusura dei suoi programmi Mediaset - la Ventura risponde con eleganza, ma anche con una sottile puntualizzazione: "Sono felice di questo, anche se io ho sempre lavorato e non mi sono mai fermata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

