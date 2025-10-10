Simona Ventura difende Alfonso Signorini e punge Barbara D' Urso | Io non mi sono mai fermata
La conduttrice del Grande Fratello racconta la sua nuova avventura in Mediaset, commenta il rientro di Barbara D'Urso in Rai e spende parole di stima per Alfonso Signorini, che definisce un eroe della TV. Simona Ventura torna a parlare, e lo fa in una lunga intervista rilasciata al settimanale Gente, dove si racconta a tutto tondo, tra il suo ritorno in TV come conduttrice del Grande Fratello e le riflessioni sui colleghi, da Barbara D'Urso ad Alfonso Signorini. Quando le viene chiesto un commento sul rientro in Rai di Barbara D'Urso - attualmente protagonista di Ballando con le Stelle dopo la chiusura dei suoi programmi Mediaset - la Ventura risponde con eleganza, ma anche con una sottile puntualizzazione: "Sono felice di questo, anche se io ho sempre lavorato e non mi sono mai fermata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: simona - ventura
GRANDE FRATELLO: A ISCHIA UNA FOLLA OCEANICA PER LE SELEZIONI DEL REALITY DI SIMONA VENTURA
SIMONA VENTURA HA SCELTO GLI OPINIONISTI DEL GRANDE FRATELLO: ECCO CHI SONO
VERISSIMO: SIMONA VENTURA E IL FIGLIO DI BAUDO IN ESCLUSIVA TRA GLI OSPITI DEL TALK SHOW
Il messaggio di Terzi, marito di Simona Ventura, sull'esibizione di Barbara a #BallandoConLeStelle ha creato malumori a Mediaset. Lo show di Milly non è amato da Mediaset, perché dà filo da torcere a #TuSiQueVales. E i rapporti tra D'Urso e Mediaset sono - X Vai su X
«Approfitto, visti i 25 anni del Grande Fratello, per ricordare Pietro Taricone, a cui vogliamo sempre bene». Simona Ventura ha ricordato colui che probabilmente rimarrà, anche ad un quarto di secolo di distanza, il più importante e carismatico partecipante al n - facebook.com Vai su Facebook
Simona Ventura difende Alfonso Signorini e punge Barbara D'Urso: "Io non mi sono mai fermata" - La conduttrice del Grande Fratello racconta la sua nuova avventura in Mediaset, commenta il rientro di Barbara D'Urso in Rai e spende parole di stima per Alfonso Signorini, che definisce un eroe della ... Lo riporta movieplayer.it
Simona Ventura difende Alfonso Signorini dalle critiche: “Eroe della Tv” - Alfonso Signorini difeso strenuamente dalla collega Simona Ventura ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero ... Si legge su msn.com