Simeone all'Inter e Chivu all'Atletico | la tv libica scambia le panchine prima dell’amichevole
Diego Simeone allenatore dell'Inter e Cristian Chivu sulla panchina dell'Atletico Madrid: la presentazione 'confusa' della tv libica dell'amichevole di Bengasi tra i nerazzurri e i Colchoneros. 🔗 Leggi su Fanpage.it
