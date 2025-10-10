Simeone all'Inter e Chivu all'Atletico | la tv libica scambia le panchine prima dell’amichevole

Diego Simeone allenatore dell'Inter e Cristian Chivu sulla panchina dell'Atletico Madrid: la presentazione 'confusa' della tv libica dell'amichevole di Bengasi tra i nerazzurri e i Colchoneros. 🔗 Leggi su Fanpage.it

simeone inter chivu atleticoSimeone all’Inter e Chivu all’Atletico: la tv libica scambia le panchine prima dell’amichevole - Diego Simeone allenatore dell'Inter e Cristian Chivu sulla panchina dell'Atletico Madrid: la presentazione 'confusa' della tv libica dell'amichevole di ... Lo riporta fanpage.it

