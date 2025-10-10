Una bella Italia U21 al “Dino Manuzzi” di Cesena nel terzo match delle qualificazioni agli Europei 2027 di categoria. Gli azzurrini si sono imposti con un perentorio 4-0 contro la Svezia in un match in cui, al di là del computo realizzativo, si è vista una squadra con idee chiare e grande qualità. Una formazione tecnica e ben coesa, come è accaduto nella trasformazione del rigore del 4-0, quando è stato concesso a Tommaso Berti, giocatore del Cesena, l’onore di realizzare dagli undici metri. “ È la dimostrazione che questo è un gruppo coeso che sa ridere e scherzare ma anche lavorare. Mi riempie di gioia più il gesto del rigore che il 4-0 “, ha concesso Baldini ai microfoni della Rai. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Silvio Baldini ammette: “Il ‘cucchiaio’ sul rigore lo odio, ma ho detto ai ragazzi di sentirsi liberi”