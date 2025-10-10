Siglato l' accordo | nasce la Compagnia teatrale neuro-inclusiva

Una compagnia teatrale neuro-inclusiva, che coinvolga i ragazzi e li renda protagonisti dell'intero percorso artistico dai laboratori sino alla messa in scena, con il primo spettacolo già programmato per l'autunno 2026.Il protocollo d'intesa - durata dell'accordo, triennale - è stata siglato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

