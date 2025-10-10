Siglato l' accordo | nasce la Compagnia teatrale neuro-inclusiva

Una compagnia teatrale neuro-inclusiva, che coinvolga i ragazzi e li renda protagonisti dell'intero percorso artistico dai laboratori sino alla messa in scena, con il primo spettacolo già programmato per l'autunno 2026.Il protocollo d'intesa - durata dell'accordo, triennale - è stata siglato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: siglato - accordo

Sony ha acquisto il 2,5% delle azioni di Bandai Namco e siglato un accordo di alleanza strategica

Ungheria e Serbia siglato un accordo con Mosca per un oleodotto. Un nuovo fronte con l’UE

Bonifiche, siglato a Taranto un accordo per sviluppare le biotecnologie

Con l'approvazione dell'accordo da parte del governo israeliano, è entrato subito in vigore il cessate il fuoco a Gaza. Così come prevede il documento siglato in Egitto giovedì mattina e ratificato a mezzanotte e mezzo (ora italiana) dall'esecutivo di Gerusalem - facebook.com Vai su Facebook

A Bari siglato un accordo di filiera per la tutela del grano - News - X Vai su X

Siglato l'accordo: nasce la "Compagnia teatrale neuro-inclusiva" - A siglare l'intesa il Comune di Lecco, l'Asst Lecco e l'associazione culturale Tramm di Garlate nell'ambito della rasse ... Segnala leccotoday.it

Siglato accordo 'ponte' tra Grandi Navi Veloci e Portitalia, salva l'occupazione di 230 lavoratori - Raggiunto l'accordo 'ponte' siglato tra l'azienda Portitalia e la Compagnia Armatoriale Grandi Navi Veloci, che consente e garantisce maggiore sicurezza e tutela l'occupazione nei porti di Palermo e. Secondo virgilio.it