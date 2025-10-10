C i sono momenti in cui tutto sembra accanirsi contro di noi: una parola fraintesa, un messaggio interpretato male, un gesto che appare come un’offesa personale. E se, in realtà, non fosse colpa di nessuno? È il principio al centro della Empty Boat Theory, la teoria della barca vuota, un antico insegnamento taoista che negli ultimi mesi è tornato virale grazie ai social, in particolare su TikTok. Una filosofia che parla di calma, distacco ed equilibrio interiore, ricordando che non tutto ciò che accade intorno è un attacco diretto. Paura, incertezza, precarietà e sentimenti negativi: come gestirli?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Siete su un lago, in barca. Un'altra imbarcazione viene verso di voi e rischia di colpirvi: inizia così una storia semplice ma che ha un significato profondo, in grado di cambiare la prospettiva con la quale guardiamo agli "urti" della vita