Sicurezza e legalità del lavoro in Prefettura decise le nuove strategie di prevenzione

Ferraratoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ tornato a riunirsi, giovedì 9 ottobre in Prefettura, l’Osservatorio provinciale in materia di sicurezza e legalità del lavoro, presieduto dal prefetto, con l’obiettivo di promuovere un'azione sistemica di prevenzione e di cultura del lavoro, rafforzando il coordinamento tra tutti gli attori. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sicurezza - legalit

sicurezza legalit224 lavoro prefetturaInps, firmato Protocollo con Prefettura su Rete Lavoro Agricolo di Qualità - È stato firmato oggi presso la Prefettura di Roma il Protocollo d’intesa tra la Direzione metropolitana INPS di Roma e la Prefettura di Roma per la costituzione della sezione territorial ... Scrive msn.com

Trapani, Prefettura al lavoro su legalità nei cantieri e sicurezza in provincia - Doppio vertice in Prefettura a Trapani per fare il punto su infrastrutture strategiche e sicurezza del territorio. Lo riporta tp24.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Legalit224 Lavoro Prefettura